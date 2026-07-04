بوغالي: ذكرى استرجاع السيادة الوطنية لها وهجٌ خاص في ضمير الجزائريين 

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بمناسبة الذكرى الـ 64 لاستعادة السيادة الوطنية، أنها محطة ذات وهج خاص في ضمير الشعب الجزائري.

ونشر بوغالي، بمناسبة الذكرى الـ64 لاستعادة السيادة الوطنية، الموافق لـ5 جويلية من كل عام، تغريدة في حسابه على منصة “إكس”.

وكتب بوغالي: “ذكرى عيد استرجاع السيادة الوطنية محطةٌ لها وهجٌ خاص في ضمير الشعب الجزائري الذي دحر الاحتلال. وعبّد الطريق إلى حريته بأيدٍ مضرَّجةٍ. سطَّرت بدماء التضحية مجدًا تليدًا تتوارثه الأجيال”.