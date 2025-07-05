بوغالي: ذكرى عيد الاستقلال مصدر فخر لشعب الجزائر الأبيّ

أكّد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت، أن ذكرى عيد استقلال الجزائر تمثل مصدر فخر لشعب الجزائر الأبيّ الذي تمكن من تحرير نفسه.

وجاء في تغريدة نشرها رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم، عبر حسابه الرسمي على منصة X. أن ذكرى عيد استقلال الجزائر تمثل مصدر فخر لشعب الجزائر الأبيّ الذي تمكن من تحرير نفسه. مشيرًا إلى أن تضحياته الخالدة أنارت لأحرار العالم الطريق التي تنتصر في نهايتها بسالة الشعوب وكفاحها على جبروت الاستعمار.

كما شدد بوغالي بالمناسبة، على أن هذه الذكرى العزيزة تبرز تاريخًا مجيدًا لشعب فريد في كفاحه، كما تعدّ دليلا دائما على أن الجزائر ستظل بلد الانتصارات.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور