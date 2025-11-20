بوغالي رئيس الوزراء الفيتنامي.. وهذا مادار بينهما

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الخميس بمقر المجلس، رئيس وزراء جمهورية فيتنام الاشتراكية، السيد فام مينه شينه، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر. حيث استعرض الطرفان سبل تعزيز التعاون الثنائي على شتى الأصعدة، حسب ما أفاد به بيان لذات الهيئة.

وأوضح المصدر ذاته أن اللقاء شكل “فرصة لاستعراض علاقات الصداقة التاريخية التي تربط الجزائر وفيتنام ومناقشة سبل تعزيز التعاون البرلماني وتطوير الشراكة الثنائية في مختلف المجالات. لا سيما منها الاقتصادية”.

وخلال هذه المحادثات، أكد السيد بوغالي على “أهمية إعلان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”، مبرزا التطلع إلى رفع مستوى التعاون الثنائي في جميع المجالات.

وتطرق، بالمناسبة، إلى بروتوكول التعاون البرلماني الموقع مع الجمعية الوطنية الفيتنامية عام 2005. والذي “يعكس روح الصداقة وعمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين”، منوها بمواقف فيتنام “الداعمة للقضايا العادلة، لاسيما فلسطين والصحراء الغربية”.

وفي نفس الإطار، ذكر بوغالي بضرورة “دعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين”، لافتا إلى أن “الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التي أطلقها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، توفر فرصة مواتية لتعزيز التعاون الاقتصادي والبرلماني المشترك”.

من جانبه، أعرب السيد فام مينه شينه عن “تقديره الكبير للدور الإقليمي والدولي للجزائر”، مؤكدا “حرص بلاده على تطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وتعزيز التعاون البرلماني المشترك. مع الالتزام بتنفيذ الاتفاق الاستراتيجي بين الجزائر وفيتنام”.

واختتم اللقاء بالتأكيد على “مواصلة التنسيق وتبادل الزيارات. بين الهيئتين البرلمانيتين دعما لمسار التعاون المثمر بين البلدين”، وفقا لما نقله البيان.