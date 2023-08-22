بوغالي: زيارتي لإيران تؤكد المسار المشترك للبلدين

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أن زيارته لإيران، جاءت لتأكيد المسار المشترك بين البلدين، الذين يملكان مواقف مشتركة إزاء عدة قضايا.

وأعرب بوغالي، في المؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين نظيره الإيراني، قاليباف، عن أمله في أن توفر الزيارات العديدة واللقاءات المتبادلة على مختلف المستويات مزيدا من الفرص لتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي أكثر من ذي قبل.

واعتبر رئيس المجلس أن إحدى أهداف زيارته تطوير العلاقات الاقتصادية. مضيفا، أن قانون الاستثمار في الجزائر من شأنه تسهيل الجهود المبذولة في هذا المنحى، بقيادة رئيس الجمهورية.وأردف بأن العلاقات السياسية الجيدة تؤدي إلى علاقات اقتصادية جيدة.

كما دعا رئيس المجلس إلى مزيد من التعاون والتنسيق، لاسيما في إطار إتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. لمنع أي حادث يثير مشاعر المسلمين. مجددا تأكيد ضرورة احترام جميع الأديان.

ومن جهته، قال رئيس مجلس الشورى الإيراني، أن من النقاط المهمة التي تم تأكيدها خلال المحادثات تعزيز العلاقات الثنائية والإقليمية والدولية.

وأعرب قاليباف عن ارتياحه لحضور نظيره الجزائري والوفد المرافق له. وشدد على أهمية تفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

مؤكدا السعي لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في أسرع وقت ممكن. لاسيما من خلال توطيد العلاقات البرلمانية وتفعيل دور مجموعتي الصداقة البرلمانية.