بوغالي: صناعة السياسة العامة هي مهمة جماعية تشترك فيها جميع فواعل المجتمع

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، أن صناعة السياسة العامة هي مهمة جماعية تشترك فيها جميع فواعل المجتمع. وهي طرف في تفيذها ومراقبتها وتقييمها.

وخلال كلمة ألقاها خلال يوم دراسي حول دور ممارسة الرقابة البرلمانية في هندسة السياسة العامة. قال بوغالي أن الجزائر مع بداية عهد الرئيس عبد المجيد تبون، اتجهت الى معاينة جميع المشاكل، خاصة في مناطق الظل. ولا تُجسد أي سياسة عامة إلا بهذه الثقة والمعاينة.

وأكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نجاح أي سياسة عامة يتوقف على مدى اشراك الفواعل الاجتماعية. مشيرا إلى أن مبتغى الحكومة هو السعي لتحقيق الأهداف والغايات عبر كامل الاجهزة التي تؤدي الى التنمية الشاملة، خاصة مع الدستور الجديد.

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قال إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني، أنه بات من الضروري تغيير السلوكات وترسيخ تقاليد جديدة تكون في مستوى تطلعات شعبنا.

وأضاف بوغالي خلال لقاء تشاوري مع مكاتب اللجان الدائمة، أن هذا الإجتماع يؤسس لتقليد برلماني لتفعيل الهياكل التي تشكل المجلس الشعبي الوطني، كما أن الهدف هو ترقية العمل البرلماني لنكون في مستوى تطبيق برنامج رئيس الجمهورية في ظل الجزائر الجديدة.

كما أكد بوغالي على ضرورة تغيير السلوكات وترسيخ تقاليد جديدة تكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري. حيث لا يمكن الوصول للهدف إلا بتجسيد عمليات ميدانية بعيدا عن الوعود الكاذبة.

وأضاف بوغالي، أن إستعادة الثقة مع المواطنين هو الشرط الأساسي لكل إقلاع حقيقي. خاصة تفعيل الأداء البرلماني هـو إنعكاس لمدى إلتزامنا على تأدية مهامنا. داعيا إلى بذل المزيد من الجهود ونشر روح روح المبادرة والإبداع.

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