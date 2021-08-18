بوغالي: ضرورة التحلي باليقظة والوعي لتفويت الفرص على الحاقدين عن الجزائر

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أن حملات التضامن الواسعة مع المتضررين أثبتت تلاحم الشعب والدولة. وضربت مثالا حيا للدفاع عن اللحمة الوطنية

وأضاف بوغالي خلال ترأسه إجتماعا للمكتب اليوم الأربعاء. أنه يثمن التدابير المتخذة من قبل رئيس الجمهورية لمعالجة الآثار الإنسانية والإقتصادية الناجمة عن هذه الحرائق. مشيرا إلى أن تنصيب اللجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين من حرائق الغابات. هو تجسيد عملي للسياسة الاجتماعية للدولة التي لا تتخلى عن أبنائها.

وشدد بوغالي في ذات السياق على ضرورة التحلي باليقظة والوعي لتفويت الفرص على من يريدون إلحاق الضرر بأمن واقتصاد الجزائر وضرب الجبهة الداخلية.