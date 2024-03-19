بوغالي: عيد النصر مصدر إعـتزاز للشعب الجزائري

وجه رئيس المجلس الشعبي الوطني، كلمة بمناسبة الذكرى الثانية والستين لعيد النصر، أكد فيها أن هذا اليوم يشكـل مصدر اعـتزاز للشعـب الجزائري.

ةقال بوغالي، أن الجزائر اليوم تحتفل بعـيد النصر الذي توّج التضحيات البطولية الجسام والتي أنجزتها مواكب الشهـداء وقـوافـل المجاهـدين الذين أجبروا، في مثل هـذا اليوم. وقـبل اثـنـتـين وسـتين سـنة، الـمـسـتعـمر الـفـرنسي عـلى توقـيع معاهـدة وقـف إطلاق الـنار.

وأضاف رئيس المجلس الشعبي الوطني: “إن هـذا الـيوم الـمجيد يشكـل مصدر اعـتزاز للشعـب الجزائري. لأنه كان مـناسـبة أُعـلن فـيها للعالم أجـمع أن الجـزائر، بتضحـيات أبطالها مـن الرجال والنساء. استطاعـت أن تـدحر قـوة غـاشمة مـدججة بأعـتى الأسلحة لتعـيش حـرة كـريمة”.

وتابع بوغالي، إن عـيد الـنصر يجب أن يشكـل لنا مـناسبة كي نتذكر ونذكر بحجم الـثمن الغالي الـذي دفعـناه من أجل حـريتنا. وهـو فـرصة متجددة لنترحم فيه عـلى الذين دفعـوا الـضريبة من دمائهم ونـفائس أملاكهم. ذلك أنه حلـقة متصلة بشواهـد أخرى مـن الـذاكرة الـوطنية التي خلّدت الأهـوال والفـظائع التي لا يمكن أن تـنـساها الجزائـر عـندما قـضت حـقـبة مـظلمة تحت نير الاستعـمار البغـيض.