بوغالي في زيارة إلى مينسك عاصمة بيلاروس

يقوم رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، ابتداءً من اليوم السبت، بزيارة إلى مينسك، عاصمة جمهورية بيلاروس، وذلك في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين.

وأوضح بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن بوغالي يقوم على رأس وفد برلماني. خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 26 ماي الجاري، بزيارة إلى مينسك. استجابة لدعوة وجهها له رئيس مجلس النواب للجمعية الوطنية لجمهورية بيلاروس، إيغور بيتروفيتش سيرجينكو.

يشار أن هذه الزيارة تأتي في إطار “تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين وتبادل وجهات النظر. حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك”، وفقا للبيان نفسه.

