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بوغالي في زيارة رسمية إلى موريتانيا

بقلم نادية بن طاهر
بوغالي في زيارة رسمية إلى موريتانيا
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شرع رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ابتداءً من اليوم الاثنين، في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة تلقاها بوغالي من نظيره محمد بمب مكت، رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية.

وستستغرق هذه الزيارة أربعة أيام، وستشكّل فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكذا بحث سبل تعزيز التنسيق وترقية التعاون الاستراتيجي في شتى المجالات، ولا سيما على المستوى البرلماني.

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