بوغالي: قرار قطع العلاقات مع المغرب كان قرارا حكيما

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب كان قرارا حكيما ومؤسسا على حقائق لا تقبل الشك.

وخلال إشرافه على افتتاح الدورة البرلمانية العادية 2021/2022، قال بوغالي أن المغرب ضرب كل القوانين وأعلن دعمه للإرهابيين الذين وضعوا أنفسهم في خدمة أجندات الشر.

وأكد بوغالي أن الجزائر تسعى إلى إيجاد حل نهائي بخصوص الأزمة الليبية وتلعب دورا مهما في ذلك، وإجتماع دول الجوار الليبي الأخير هو دليل على صدق نوايا الجزائر اتجاه ليبيا الشقيقة والشعب الليبي في حق بناء دولته.