بوغالي.. كفانا شعارات وهمية ولقاءات بمخرجات حبرا على ورق

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة العدول عن الشعارات الوهمية واللقاءات. التي تضل مخرجاتها حبرا على ورق.

وجاء تصريح بوغالي، في جلسة استثنائية نظمتها قبة زيغود يوسف، حول ما يحدث في فلسطين. كما حضر الجلسة وزير الخارجية احمد عطاف.

كما طالب بوغالي من خلال كلمته، إلى التزام المجموعة الدولية بتطبيق الأحكام واللوائح الأممية الواضحة حفاضا على ما تبقي من مصداقيتها.

وقال رئيس المجلس، إنّ الأخيرة بكل مكوناته السياسية يخاطب كل ضمير حر في هذا العالم أن يثار في وجه هذا الطغيان. الذي تجاوز كل القوانين والأعراف والقيم الإنسانية.