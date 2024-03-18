بوغالي: ما اقترفته أيادي الاستعمار من جرائم لا يمكن أن يمحى من الذاكرة

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني, إبراهيم بوغالي, اليوم الاثنين, إن ذكرى عيد النصر تأتي لتذكر الجميع بأن ما اقترفته أيادي الاستعمار من جرائم لا يمكن أن يمحى من الذاكرة.

وكتب بوغالي على حسابه في منصة X بمناسبة الذكرى ال62 لعيد النصر: “في مثل هذا اليوم قبل 62 سنة، تبخرت آخر أوهام الاستعمار الفرنسي في مسخ هوية شعبنا الثائر والنيل من عزيمته.

“هذه المناسبة لا تحل كي تشير إلى أننا أنجزنا الهدف من ثورتنا فحسب، ولكنها تأتي أيضا لتذكر الجميع بأن ما اقترفته أيادي الاستعمار من جرائم لا يمكن أن يمحى من الذاكرة”. يضيف رئيس المجلس.