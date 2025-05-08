بوغالي: مجازر الثامن ماي كانت عنوانا للذاكرة المشتركة ووحدة المصير

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، إن مجازر الثامن ماي محطة أخرى أليمة تغذى منها الوعي الوطني. وألهمه عناصر قوة إضافية لتفجير ثورة نوفمبر الخالدة.

وأضاف بوغالي خلال تغريدة له عبر منصة ” X “، أن مجازر 08 ماي كانت عنوانا للذاكرة المشتركة ووحدة المصير وتمتين اللحمة الوطنية ومبعثا للمجد والخلاص. رحم الله الشهداء وعزز مناعة الأمة وحمى الوطن.

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