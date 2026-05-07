بوغالي: مجازر 8 ماي 1945 ستظل صفحة دامية ووصمة عار

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس، عشية إحياء اليوم الوطني للذاكرة المصادف لـ08 ماي من كل سنة والذكرى الـ81 لمجازر 08 ماي 1945. أن هذه المناسبة تمثل محطة لاستحضار الألم والأمل معاً. وتجديد العهد مع التاريخ وتعزيز التطلع نحو المستقبل.

كما قال بوغالي عبر حسابه الخاص اليوم الوطني للذاكرة هو استحضارٌ للألم والأمل معاً؛ فمعه يتجدد العهد مع التاريخ. ويتعمق التطلع نحو المستقبل. إن الجزائر وهي تعبر عن وفائها لتضحيات السلف، تمضي اليوم في مراكمة أمجاد جديدة. بسواعد أبنائها وعقولهم، مقتفيةً نهج التجديد والانتصار”.

وأوضح رئيس مجلس الشعبي الوطني، أن هذه المناسبة تشكل تكريماً وتمجيداً لشهداء مجازر 08 ماي 1945. واعترافاً بتضحياتهم البطولية من أجل جزائر حرة مستقلة. مشدداً على أن تخليد هذه الذكرى يهدف إلى صون الذاكرة الوطنية ونقلها إلى الأجيال الصاعدة.

كما أضاف أن مجازر الاستعمار الفرنسي في 8 ماي 1945، التي راح ضحيتها نحو 45 ألف شهيد في مناطق عدة. مثل سطيف وقالمة وخراطة، ستظل صفحة دامية ووصمة عار لا تسقط بالتقادم.

في حين، ختم مؤكداً أن الجزائر، وهي تستحضر هذه الذكرى الأليمة، تواصل مسار بناء الدولة وتعزيز مكتسباتها وفاءً لتضحيات الشهداء وتجسيداً لنهج التجديد والانتصار.

