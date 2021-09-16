بوغالي: مخطط عمل الحكومة يرسم معالم الجزائر الجديدة التي تعهد بها الرئيس تبون

قال ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إن مخطط عمل الحكومة يرسم معالم الجزائر الجديدة التي تعهد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأضاف بوغالي، في كلمة له عقب التصويت بالإجماع على مخطط عمل الحكومة، إن المخطط يعكس الارادة السياسية الصادقة من أجل إقلاع تنموي نهضوي حقيقي

وتابع إن الشعب الجزائري يتطلع إلى عهد جديد بعد أن طوى صفحة من الجمود السياسي والاقتصادي بفعل الفساد.

وأكد ذات المتحدث، إن الجزائر قوية بمؤسساتها وعلى رأسها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني المجيد.

مشيرا إلى أن الانتخابات المحلية وشيكة وسنعمل جميعا على انجاحها استكمالا لبناء المؤسسات الديمقراطية.

وشكر بوغالي في الأخير، كل الزميلات والزملاء النواب على حسن تفاعلهم و نية العمل من أجل جزائر جديدة يسود فيها القانون والعدالة الاجتماعية.

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