بوغالي: مسيرة ترسيخ السيادة الإقتصادية تتواصل تحت قيادة الرئيس تبون

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن مسيرة ترسيخ السيادة الاقتصادية، تتواصل اليوم، عبر تثمين الثروات الوطنية وتعزيز البنى التحتية، تحت قيادة رئيس الجمهورية.

واستحضر بوغالي، في رسالة وجهها بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، الروح المتوثبة لجيل المناضلين ورجال الدولة الذين رفعوا تحدّي التحرير وبناء الدولة الوطنية المستقلة.

