بوغالي: مشروع قانون التنظيم القضائي سيسمح بتعزيز دولة القانون

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، إن مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي، يعتبر لبنة جديدة في صرح منظومتنا التشريعية. وسيسمح في تعزيز دولة القانون ضمن الجزائر الجديدة.

وأورد بوغالي، في جلسة علنية اليوم الإثنين بالمجلس الشعبي الوطني: “ناقشنا اليوم مشروع القانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي. الذي يكتسي أهمية بالغة في تنظيم المرفق العام للقضاء”.

وأضاف بوغالي: “مشروع هذا القانون العضوي جاء تكييفا مع الدستور، من أجل الاستجابة لآمال مواطنينا في قضاء حر ونزيه”.

ودعا بوغالي، إلى ضرورة العمل مع الحكومة، من أجل تحقيق وتجسيد تعهدات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

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