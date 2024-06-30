بوغالي: مواقف الجزائر ثابتة اتجاه الشعوب المستضعفة

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بأن مواقف الجزائر ثابتة تجاه الشعوب المضطهدة خصوصا القضيتين الفلسطينية والصحراوية.

وندد بوغالي، خلال كلمة ألقاها بمناسبة اختتام الدورة العادية للبرلمان 2023-2024، بما يعانيه الشعب الصحراوي من استعمار جائر لأرضه في وقت لازالت القضية الصحراوية في الواجهة بمطالبات لتصفية آخر مستعمرة في إفريقيا في إطار القانون الدولي وما تفرضه هيئة الأمم المتحدة.

كما أكد بوغالي بأن الجزائر سباقة دائما إلى تعزيز مواقفها الخارجية من خلال إقرار وفرض التجاوب مع طلبات سلكها الدبلوماسي وتكريس هذا الجهاز خصوصا مع ما تعرفه القضية الفلسطينية من تطورات.

وأضاف بوغالي، أنه كان للجزائر وسلكها الدبلوماسي مواقف شجاعة أمام مجلس الأمن الدولي. مشيرا إلى أن الجهود مستمرة حفاظا على قدسية القضية الفلسطينية بالنسبة للجزائر.