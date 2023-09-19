بوغالي: نحيي جهود الدولة لإنجاح الموسم الدراسي الجديد

حيى رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، الجهود المبذولة من طرف الدولة الجزأرية على انجاح الموسم الدراسي الجديد.

وكتب بوغالي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “المدرسة الجزائرية تشرع أبوابها لاستقبال. أزيد من 11 مليونا من أبنائنا الذين يعودون دائما إلى مقاعد الدراسة وكلهم عزيمة على الجد والمثابرة”.

مضيفا “نحيي جهد الدولة الحريصة دائما على نجاح الموسم الدراسي ونحن نتوسم الخير في هذه الأجيال التي ستخدم بلادها بسلاح العلم”.