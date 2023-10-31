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الوطني

بوغالي.. نستنكر سياسة الكيل بمكيالين والتمادي في سياسة التطبيع

بقلم أسماء.ع
بوغالي.. نستنكر سياسة الكيل بمكيالين والتمادي في سياسة التطبيع
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استنكر اليوم الثلاثاء، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي سياسة الكيل بمكيالين، التي تنتهجها بعض الدول والمنظمات. وهذا في كل ما تعلق الأمر بجرائم الكتل الصهيوني.

كما ندد بوغالي، تمادي البعض في سياسيته التطبيعية على حساب دماء الشعب الفلسطيني  وحقوقه المشروعة . والتحيز المفضوح للاعلام  وقلب الحقائق والتخندق  في جهة الجلاد  والتجرد من المصداقية  والاحترافية في المجال الإعلامي.

في حين، دعا إلى لقد  حان الوقت لتجديد كافة الطاقات حكومية كانت  أو ديبلوماسية أو برلمانية لوضع حد نهائي  لـ75 عاما من القهر والاهانة. والاحتلال الغاشم لشعب ذاق الأمرين.

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