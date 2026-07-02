بوغالي : نسجل بكل فخر جدية المسعى وثقة الأحزاب السياسية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الخميس، أن القانون العضوي للانتخابات أعطى تمثيل واسع للدوائر الانتخابية . وكل الدوائر الانتخابية ممثلة من خلال المجلس واصبح عدد الولايات 69 ولاية.

وقال بوغالي إن هذا الأمر اعطى الفرصة لكل الفئات والمناطق حتى يكون لهم صوت وممثل على المستوى المجلس الشعبي الوطني. مشيرا إلى أن الجالية استفادت من الاصلاحات ، أين أصبح تمثيلها 12 مقعد بعد أن كان 8 مقاعد.

وأشار رئيس المجلس “نسجل بكل ارتياح وفخر جدية المسعى وثقة الأحزاب السياسية التي غابت عن المشهد السياسي في السابق اليوم التحقت بالعملية ما يعزز القرار السياسي ويعطي مصداقية للمؤسسات الدستورية والوقوف أمام تحديات إقليمية ودولية”. “نحن نراهن على مشاركة واسعة للحفاظ على أمن و استقرار البلاد في كامل المجالات”.

نسجل بكل فخر جدية المسعى وثقة الأحزاب السياسية

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