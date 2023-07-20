بوغالي: نعتز بالمكاسب الدبلوماسية الكبيرة التي تحقـقها الجزائر بقيادة الرئيس تبون

أكد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس أن الإقلاع يبدأ بالضرورة من تحيين منظومة القوانين. وهو ما عكف المجلس على التفاعل معه عندما ناقش 21 مشروع قانون وصادق عليها.

وأوضح رئيس المجلس في كلمته بمناسبة اختتام الدورة العادية للبرلمان 2022-2023. أن تلك المشاريع شملت محاور مختلفة فمنها ما كان له علاقة بتكريس الطابع الاجتماعي للدولة. وتحسين ظروف العيش والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن. ومنها ما كان له علاقة بتشجيع الاستثمار. وبث روح المنافسة وخلق الثروة، والانتقال إلى الاستثمار المنتج تجسيدا لبرنامج رئيس الجمهورية. ومنها ما كان له علاقة بحوكمة التسيير ومحاربة الفساد والحفاظ على المال العام. ومكافحة الجريمة العابرة للأوطان كـتـبـيـيـض الأموال وترويج المخدرات والمهلوسات والاتجار بالبشر.

وعبر بوغالي عن اعتزاز المجلس الشعبي الوطني بالمكاسب الدبلوماسية الكبيرة التي تحقـقها الجزائر. بقيادة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية.

وأشار في هذا السياق، إلى الاستقبال الحار الذي حظي به الرئيس في كل من دولة قطر الشقيقة وجمهورية الصين الصديقة. وقـبلهما روسيا الاتحادية والـزيارات التي سبقـتها وأكد انها دليل على المكانة التي صارت تحتلها الجزائر في مصاف الدول والمجتمعات.

وثمن بوغالي في كلمته أيضا ما تقوم به مؤسسات الدولة التي أكدت أنها في مستوى التحديات والرهانات. وفي مقدمتها مؤسسة الجيش الوطني الشعـبي. الذي يقوم بدوره كاملا في تأّمين حدود البلاد والمواطنين متسلحا بعقيدة دفاعية. وروح وطنية عالية، واقتدار وتحكم في أدوات العصر ووسائله، وتلاحم مع الشعب في انسجام وتماسك عصي على كل اختراق واستهداف.