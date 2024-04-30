بوغالي: نفخر برياضيينا الذين دافعوا عن سمعة الجزائر وساهموا في فضح بعض السياسات

سجل رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء، بفخر واعتزاز، مواقف رياضيينا في مناسيات عديدة. أين دافعوا عن سمعة الجزائر وشرفوا الألوان الوطنية، وساهموا في كشف وفضح بعض السياسات التي تجانب الحق والعدل.

وخلال يوم دراسي حول الدبلوماسية الرياضة بالمجلس الشعبي الوطني، أشار بوغالي، ان العالم اليوم بات متداخل الابعاد ومتشابك التأثير والتفاعل. حتى أضحت أدنى النشاطات البشرية التي قد لا نلقي لها بالا قادرة على أن تحدث ارتدادات لا حسر لها. ولا يمكن التنؤ بنتائجها.

وحيا بوغالي الوعي المستنير لرياضيينا بأهمية تشريف صورة الجزائر وإظهار مكانتها. وهو وعي طالنا تحلت به نخبتنا الرياضية في كل مواجهاتها. الأمر الذي جعلها في كثير من الأحيان أحد أفضل السفراء الذين امتلكتهم الجزائر على الإطلاق.