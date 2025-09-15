بوغالي: نقترب من ختام عهدتنا التي انطلقت قبل أربع سنوات

قال رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، إنه يقترب من ختام عهدته التي انطلقت قبل أربع سنوات.

وأكد بوغالي في كلممة افتتاح للدورة البرلمانية 2025-2026، أن الفترة التشريعية التاسعة كانت محطة مفصلية على درب الإنجازات. ومواكبة إصلاحات رئيس الجمهورية.

وأشار بوغالي، إلى أن اصلاحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ساهمت في تعزيز الحوكمة. وترسيخ دولة القانون كما دعمت الاقتصاد الوطني.

وحضر مراسم افتتاح الدورة العادية للبرلمان الوزير الأول سيفي غريب وأعضاء الحكومة.