بوغالي يؤكد إلتزام الجزائر بمرافقة ليبيا للخروج من أزمتها

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، إلتزام الجزائر بمرافقة ليبيا من أجل الخروج من أزمتها. عبر إيجاد حل سلمي ناتج عن الحوار والمصالحة الوطنية.

وجاء ذلك خلال إستقبال بوغالي بمقر المجلس، لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى، حيث تطرق الجانبان لواقع العلاقات البرلمانية الثنائية وآفاق تطويرها. إضافة إلى مستجدات الوضع في ليبيا.