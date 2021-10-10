بوغالي يؤكد إلتزام الجزائر بمرافقة ليبيا للخروج من أزمتها
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، إلتزام الجزائر بمرافقة ليبيا من أجل الخروج من أزمتها. عبر إيجاد حل سلمي ناتج عن الحوار والمصالحة الوطنية.
وجاء ذلك خلال إستقبال بوغالي بمقر المجلس، لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح عيسى، حيث تطرق الجانبان لواقع العلاقات البرلمانية الثنائية وآفاق تطويرها. إضافة إلى مستجدات الوضع في ليبيا.
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وأكد بوغالي، خلال اللقاء، أن “الجزائر ملتزمة بمرافقة ليبيا من أجل الخروج من أزمتها وفق مقاربة قائمة على إيجاد الحل السلمي الناتج عن الحوار والمصالحة الوطنية وعن طريق تنظيم إنتخابات تؤسس لعهد جديد في ليبيا الإستقرار والرخاء. كما قدّم لعقلية صالح، لمحة عن المجلس الشعبي الوطني. وصورة مفصلة عن مسعى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لبناء الجزائر الجديدة.
وأتاح اللقاء الفرصة لرئيس المجلس الشعبي من أجل الحديث عن الانتخابات المحلية المقبلة وما ينتظر تحقيقه من نتائج تنعكس بالإيجاب على التطور والتنمية.
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