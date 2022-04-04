بوغالي يؤكد التزام الجزائر بشراكتها الاستراتيجية المعمقة مع روسيا

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني ابراهيم بوغالي، اليوم الاثنين، التزام الجزائر بشراكتها الاستراتيجية المعمقة مع روسيا.

وفي بيان للمجلس، فقد استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم بمقر المجلس، سفير فيدرالية روسيا لدى الجزائر، إيغور بيلاييف

وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس، على العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع البلدين والتي يطبعها تاريخ حافل من الإنجازات.

كما دعا إلى تطوير التعاون على المستوى البرلماني، لا سيما بعد تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة مع روسيا مؤخرا.

إلى جانب ذلك، أكد بوغالي التزام الجزائر بشراكتها الاستراتيجية المعمقة مع روسيا ودعا إلى استغلال كل الإمكانات المتاحة

لتنويع مجالات التعاون مثمنا في هذا السياق ما حققه التعاون العسكري بين البلدين.

وبخصوص الأحداث العالمية الراهنة، أكد رئيس المجلس أن الجزائر تنتهج مقاربة سلمية لحل الأزمات تعتمد على الحوار والمفاوضات،

وفي هذا المقام دعا بوغالي إلى توحيد المعايير في التعامل مع الأزمات.

من جهته، أشاد بيلاييف بمستوى التعاون الذي يجمع البلدين على شتى الأصعدة،

وأضاف، بخصوص التعاون البرلماني، أن الجانب الروسي على وشك تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة للتنسيق مع نظيرتها الجزائرية.

في سياق آخر، شكر السفير الجزائر على موقفها المتزن حيال الأزمة الأوكرانية،

كما أثنى على المواقف التي عبر عنها البرلمانيون الجزائريون الذين شاركوا مؤخرا بإندونيسيا في أشغال الجمعية العامة لاتحاد البرلماني الدولي.

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