بوغالي يؤكد تمسك الجزائر الثابت بدعم القضية الفلسطينية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الجمعة، بمناسبة ذكرى النكبة الفلسطينية، تمسك الجزائر الثابت والدائم بدعم القضية الفلسطينية، والتزامها التاريخي تجاه حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني في تغريدة عبر حسابه الخاص: “في ذكرى النكبة. نجدد العهد لشعبٍ صمد في وجه التهجير والمجازر، ولم تنل منه السنون ولا محاولات طمس حقوقه. الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، تواصل دعمها الثابت للقضية الفلسطينية. إيمانًا راسخًا بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.

وشدد على أن ذكرى النكبة تمثل محطة لاستحضار معاناة الشعب الفلسطيني. الذي واجه التهجير والمجازر وصمد في وجه محاولات طمس حقوقه التاريخية.

وأضاف أن الجزائر، بقيادة رئيس الجمهورية، تواصل نهجها الثابت والداعم للقضية الفلسطينية على المستويين السياسي والدبلوماسي. انطلاقًا من قناعة راسخة بعدالة هذه القضية.

كما جدد التأكيد على أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف سيظل من الثوابت الراسخة في الموقف الجزائري.