بوغالي يؤكد على تعزيز التعاون البرلماني بين الجزائر ومصر

استقبل إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، سعادة سفير جمهورية مصر العربية لدى الجزائر، مختار جميل توفيق وريده، وذلك في زيارة وداع بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، نوه بوغالي خلال هذا اللقاء بمستوى العلاقات التاريخية والأخوية. التي تجمع بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مصر العربية، كما أكد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين. بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التنسيق في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

من جهته، عبّر السفير المصري عن بالغ امتنانه لما حظي به من تعاون ودعم طيلة فترة أداء مهامه بالجزائر. مؤكداً حرص بلاده على توطيد أواصر الصداقة والتعاون لاسيما بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.

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