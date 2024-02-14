بوغالي يؤكد على ضرورة بناء شراكات ثنائية خاصة مع الهند في مجالات تكنولوجيا الاتصالات

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، سفير جمهورية الهند بالجزائر غوراف اهلواليا.

وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، فقلد استعرض بوغالي العلاقات الثنائية الضاربة بجذورها في عمق التاريخ، مشيرا إلى الحتمية التاريخية التي فرضتها ظروف ومتطلبات النضال المشترك والتي أسفرت عن انضمام الجزائر والهند إلى حركة عدم الانحياز.

وعلى المستوى البرلماني، أبرز بوغالي دور البرلمان في تطوير وتعزيز علاقات التعاون الثنائي عن طريق تبادل الزيارات والخبرات وتفعيل آليات التشاور حول الأوضاع الدولية الراهنة، وأبدى أمله في أن يتم تنصيب مجموعة الصداقة “الهند – الجزائر” في أقرب الآجال.

وأما على الصعيد الاقتصادي، فقد نوه رئيس المجلس بالإمكانات الكبيرة التي يزخر بها البلدان مؤكدا ضرورة استغلالها في بناء شراكات ثنائية خاصة في مجالات تكنولوجيا الاتصال والتكنولوجيات الدقيقة وأبرز، في هذا السياق، الحوافز المتنوعة التي يتضمنها قانون الاستثمار الساري بالجزائر.

أما على المستوى الدبلوماسي، فقد ذكر بوغالي بمواقف الجزائر الثابتة اتجاه القضايا العادلة وشرح مقارباتها السلمية لحل الأزمات، كما استعرض جهودها الحثيثة لنصرة القضيتين الفلسطينية الصحراوية.

من جانبه أشاد السفير الهندي بمستوى العلاقات الطيبة التي تربط البلدين واعتبر الجزائر قوة إقليمية بالنظر إلى وزنها وموقعها في منطقة تشكل محور تقاطع بين إفريقيا وأوروبا، وأعرب بالمناسبة عن أمله في أن تلعب الجزائر دورا مؤثرا كعضو غير دائم بمجلس الأمن للأمم المتحدة.