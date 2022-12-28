بوغالي يؤكد على ضرورة صياغة قوانين واضحة وشفافة للممارسة الإعلامية

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي. على ضرورة صياغة قوانين واضحة وشفافة لتمكين الإعلام من لعب دوره في تنوير المجتمع.

وأوضح بوغالي خلال إشرافه على افتتاح يوم دراسي حول “ضوابط الخدمة العمومية في التشريع الإعلامي في الجزائر. أن النظرة الجديدة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والرامية إلى إعادة بناء منظومات متكاملة تنخرط جميعا في بناء مجتمع عصري. يكون للإعلام فيه دور كبير باعتباره وسيلة من أهم وسائل التنوير والرقي المجتمعي. تتطلب قوانين واضحة وشفافة لممارسة المهنة وإزالة كل الشوائب العالقة. مما يتيح لأصحابها أن يكونوا في مستوى تطلعات المجتمع.

كما أشار بوغالي إلى أن النصوص الجديدة التي ستعالج موضوع الإعلام إقترحت وضع قانون أساسي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات المرتبطة بها. إلى جانب إقتراح إنشاء مجلس لآداب وأخلاقيات مهنة الصحفي يتكفل بإعداد ميثاق يضع إطارا يحمي الصحفي والمجتمع في نفس الوقت من خطر الإعلام المغرض. وخطاب التمييز والكراهية والإشادة بالأفكار المتعارضة مع الثوابت ونشر المحتويات المنافية للآداب.

كما أوضح بوغالي، أن النصوص جاءت في سياق باتت فيه الساحة الإعلامية تموج بمواد إعلامية أتاحت للجميع أن يكون صحفيا ناقلا للأخبار. مشدّدا على ضرورة تمحيص هذه المواد الإعلامية التي تنقصها الكثير من المصداقية وذلك من خلال معالجتها عن طريق دفتر الشروط الخاص بقطاع السمعي البصري. الذي يجب أن يضع حدا للفوضى الرقمية في مجال الإعلام.

كما جدّد التأكيد على دور الإعلام في الدفاع عن الجزائر ومكتسباتها ومصالحها وعلى وحدة مكوناتها والحفاظ على مبادئ وثوابت الأمة. وتكريس تيارات الفكر وإظهار التنوع الثقافي. لافتا إلى أهمية أن يكون لهذا القطاع موارده المالية المستدامة. ليتسنى له مواصلة دوره في توجيه وصنع الرأي العام الوطني.

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