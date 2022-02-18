بوغالي يبحث تطوير التعاون الثنائي مع نظيره الإماراتي

إلتقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، مع نظيره رئيس المجلس الوطني الإتحادي لدولة الإمارات، صقر غباش.

وحسب تغريدة بوغالي، فإن الطرفان استعرضا واقع علاقات الأخوة التي تجمع البلدين وما يقتضيه تطويرها من تعاون في شتى المجالات.

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إلتقى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، بنظيره رئيس مجلس الشورى العماني الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي.

وحسب تغريدة لبوغالي، فقد تناول الطرفان، واقع العلاقات المميزة بين بلدينا.

كما حرص رئيس المجلس الشعبي الوطني، على توجيه دعوة له لزيارة الجزائر لتكون فرصة لبحث تعزيز التعاون على جميع الأصعدة.

كما إلتقى بوغالي أمس الثلاثاء،برئيس البرلمان العربي، عادل بن عبد الرحمن العسومي.

وجاء هذا اللقاء، بمناسبة مشاركتة في أشغال مؤتمر اتحاد البرلمان العربي. وكذا المؤتمر الرابع للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية بالقاهرة.

فيما استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، من طرف رئيس البرلمان العربي، عقب وصوله مطار القاهرة. للمشاركة في المؤتمر الرابع لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

فيما سيعقد المؤتمر، يوم السبت المقبل الموافق 19 فيفري الجاري بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة.

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