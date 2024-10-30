بوغالي يبحث مع نائب رئيس مجلس الدوما الروسي تعزيز وتطوير العلاقات

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، نائب رئيس مجلس الدوما لفدرالية روسيا، فلاديسلاف دافنكوف، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فقد استعرض الطرفان خلال هذا اللقاء “واقع وآفاق العلاقات الثنائية”. وأكدا على “ضرورة تعزيزها وتطويرها لتبلغ مستوى الإرادة السياسية لدى قيادتي البلدين التي جسدها الإعلان الجديد حول الشراكة الاستراتيجية العميقة بين الجزائر وروسيا. وأضفى بعداً نوعيا على العمق التاريخي لعلاقات البلدين”.

وبالمناسبة، أشاد بوغالي بـ”جودة علاقات الصداقة والتعاون التي تربط البلدين ومدى الحرص المتبادل على تعزيزها”. مستعرضا في السياق ذاته “الزيارات المتبادلة على أعلى المستويات”.

واعتبر بوغالي أن الاتفاق الاستراتيجي سيشكل “قاعدة لتطوير وتقوية العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات. لا سيما على الأصعدة الاقتصادية والأكاديمية والثقافية”. معربا عن ثقته في أن البلدين “يمتلكان كل الإمكانيات والفرص الكفيلة برفع هذه العلاقات إلى مستويات أعلى وتجاوز الإطار التجاري بين البلدين إلى علاقات استثمار وشراكة مربحة بينهما”.

وعلى المستوى البرلماني، دعا بوغالي إلى “تقوية جسور التعاون والحوار بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين. والارتقاء به إلى المستوى الاستراتيجي القائم بينهما”.

بدوره، عبر نائب رئيس مجلس الدوما عن “امتنانه لحفاوة الاستقبال الذي يتزامن مع الذكرى الـ70 لاندلاع ثورة أول نوفمبر”. مؤكدا أن حضوره على رأس وفد من النواب “يؤكد السعي إلى ترقية العلاقات الثنائية وتطويرها. باتخاذ خطوات عملية تترجم الإرادة السياسية القائمة، وفي ظل آفاق التعاون الواعدة”.

كما شدد، فلاديسلاف دافنكوف، على أهمية “تقوية جسور التشاور وتبادل الخبرات والزيارات بين برلماني البلدين”.