بوغالي يبحث واقع العلاقات الثنائية مع نظيره العراقي

التقى ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني ، اليوم الخميس بالمركز الدولي للمؤتمرات، رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان علي الحلبوسي.

وذلك على هامش أشغال الدورة 17 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

وحسب بيان المجلس، فخلال هذا اللقاء، الذي جرى في جو ودي وأخوي، تطرق الطرفان إلى واقع العلاقات التي تربط البلدين، واستعرضا إمكانيات تعزيز علاقات التعاون و تبادل التجارب البرلمانية لاسيما من خلال تفعيل دور مجموعتي الصداقة.

وفي نفس السياق، أكد الجانبان أهمية التنسيق بين برلماني البلدين على مستوى الهيئات الإقليمية والدولية وحثا على دعم قنوات التواصل واستدامة التشاور بخصوص المسائل ذات الاهتمام المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الشقيقين.