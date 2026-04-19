بوغالي يتباحث آفاق التعاون المشترك مع النيجر

أجرى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي يجري لقاءً ثنائياً مع مامودو هارونا جنغاري، رئيس المجلس الاستشاري لإعادة التأسيس بجمهورية النيجر، وهذا على هامش أشغال الجمعية العامة 152 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة بجمهورية تركيا.

وتناول اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين الجزائر وجمهورية النيجر، وسبل تعزيزها بما يرقى إلى تطلعات أوسع. إلى جانب بحث آفاق التعاون المشترك بين البلدين.

كما تطرق الطرفان إلى العلاقات على المستوى البرلماني، بما يسهم في تعزيز التشاور. والتنسيق بين المؤسستين التشريعيتين في البلدين.

يشار أن اللقاء تم بحضور فريدة اليمي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، وعضو دائم بالاتحاد البرلماني الدولي، عمار عولمي، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، كمال خليفاتي، عضو مجلس الأمة، وعضو دائم بالاتحاد البرلماني الدولي.

