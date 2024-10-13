بوغالي يتباحث مع رئيس برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي البرلاتينو بجنيف

أجرى رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأحد، محادثات ثنائية مع رئيس برلمان عموم امريكا اللآتينية والكاريبي البرلاتينو، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بجنيف .

وحسب بيان للمجلس، سمحت المباحثات بالتطرق إلى العضوية الجديدة للمجلس الشعبي الوطني. بصفة عضو ملاحظ في برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي وآفاق التعاون البرلماني الواعد بين الهيئتين. لا سيما بالنظر الى العلاقات الثنائية الممتازة التي تجمع الجزائر بجميع الدول الـ 23 الأعضاء في البرلاتينو.

من جهته، أكد رولاندو باتريسيو أن الرئاسة الجزائرية الحالية للاتحاد البرلماني العربي. ستشكل فرصة ثمينة لتعميق التعاون البرلماني وخلق فضاء عربي-أمريكي لاتيني. الى جانب الإضافة الجزائرية الإيجابية داخل هذه الهيئة البرلمانية العريقة. لاسيما فيما يتعلق بتبادل الخبرات المتعلقة بالعمل التشريعي، يضيف البيان.

كما عبر الطرفان عن ارتياحهما لتوافق الرؤى حول العديد من القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك.