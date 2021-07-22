بوغالي يتباحث مع نظيره التركي ويجددان دعم القضية الفلسطينية

تلقى إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من نظيره مصطفى شنطوب، رئيس المجلس الوطني التركي الكبير.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فقد تبادل الطرفان، التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وتطرق الطرفان، إلى واقع وآفاق العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين لاسيما على المستوى البرلماني، حيث اتفقا على ضرورة مواصلة العمل، في المستقبل، لدعمها والارتقاء بها إلى مستويات أعلى.

وشكلت هذه المحادثة فرصة للمسؤولين لاستعراض مستجدات الساحة الدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

أين جدد الطرفان، بالمناسبة، استعداد الجزائر وتركيا لمواصلة دعم ونصرة الشعب الفلسطيني في كفاحه ضد الاحتلال الصهيوني، والعمل في مختلف المحافل البرلمانية من أجل تمكينه من نيل حقوقه المشروعة في إقامة دولة مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف.