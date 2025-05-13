بوغالي يتحادث بجاكرتا مع رئيسة مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا

تحادث رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، اليوم الثلاثاء بجاكرتا “إندونيسيا”. مع نظيرته رئيسة مجلس النواب بجمهورية إندونيسيا بوان مهاراني.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فإن اللقاء شكل “فرصة لاستعراض مستوى العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات. مع التركيز بشكل خاص على الارتقاء بالتعاون البرلماني وتعزيز التنسيق بين البلدين في شتى المحافل خدمة للمصالح المشتركة”.

وأبرز البيان، أن بوغالي أعرب بالمناسبة عن حرصه على الإرتقاء بالتعاون البرلماني بين البلدين إلى المستوى الذي يعكس عمق الروابط التاريخية بين البلدين. مؤكدا عرفان الشعب الجزائري لدعم إندونيسيا خلال كفاحه ضد الإستعمار. مضيفا أن تعزيز التعاون الإقتصادي يعد “أولوية قصوى ومن شأنه إعطاء دفع قوي للعلاقات بين البلدين”.

كما أشار في هذا السياق إلى “الإصلاحات العميقة التي يقودها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. بغرض الإنتقال من إقتصاد الريع إلى اقتصاد المعرفة وخلق الثروة من خلال مناخ محفز للإستثمار”.

من جهتها، أكدت بوان مهاراني “أهمية الإرتقاء بالتعاون الإقتصادي بين البلدين”. كما عبرت عن إستعدادها التام لتطوير العلاقات البرلمانية مع الجزائر ودعم الجهود التي التي يبذلها البلدان من أجل “بناء علاقات وطيدة ومثمرة”.

كما شكل اللقاء فرصة للتطرق للقضية الفلسطينية والوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني. حيث أكد الجانبان ضرورة تعزيز التنسيق بين برلمانات الدول الإسلامية من أجل المطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل عاجل إلى قطاع غزة.

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