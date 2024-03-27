بوغالي يتحادث بجنيف مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية بوتسوانا

تحادث رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أمس بجنيف، مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية بوتسوانا، فاندو سكليماني. حيث تطرق الطرفان إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

حسبما أورده بيان للمجلس، فإن الطرفين تناولا خلال محادثاتهما واقع العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع البلدين. وبحثا سبل تعزيزها من خلال التعاون في شتى الميادين وبالأخص على الصعيد الاقتصادي.

كما جدّد بوغالي حرص الجزائر على تطوير تعاونها البرلماني مع بوتسوانا. مشيرا في هذا السياق إلى تنصيب مجموعة برلمانية للصداقة على مستوى المجلس الشعبي الوطني. كما استعرض الآمال المعقودة على هذه الآلية لإنعاش التواصل بين برلمانيي البلدين.

و خلال تناول عديد المسائل المطروحة على الساحة الدولية، ذكر رئيس المجلس بالمبادئ التي تحكم السياسة الخارجية الجزائرية على غرار احترام سيادة الدول وانتهاج المقاربات السلمية لحل الأزمات.

من جهته، أثنى رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية بوتسوانا على مستوى العلاقات بين البلدين. كما أشاد بما تمثله الجزائر كأيقونة في الكفاح على مستوى القارة الإفريقية.