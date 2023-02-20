بوغالي يتحادث مع رئيس المجلس الوطني لجمهورية كينيا

استقبل إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، نظيره موزس ويتانغولا رئيس المجلس الوطني لجمهورية كينيا والوفد المرافق له.

وحسب بيان للمجلس، أشاد بوغالي، خلال اللقاء، بالعلاقات القوية التي تجمع البلدين. وتعاونهما الثنائي في عديد المجالات.

وأكد ضرورة تطوير هذه العلاقات، لاسيما في على المستويين السياسي والاقتصادي.

موضحا أن الجزائر حريصة على الرقي بالعلاقات الثنائية تجسيدا لتوجهها نحو إفريقيا باعتبارها عمقا استراتيجيا.

وأما على الصعيد البرلماني، فقد أبرز رئيس المجلس ضرورة تبادل الخبرات والتجارب. وتفعيل عمل مجموعتي الصداقة للدفاع عن وجهات النظر في الهيئات الدولية.

وأكد في نفس السياق تفتح الجزائر لكل الاقتراحات في سياق التعاون في هذا المجال.

كما حث بوغالي على استدامة التشاور لاسيما في الهيئات الإقليمية والدولية للدفاع عن مصالح القارة الإفريقية.

مبرزا أهمية توافق وجهات النظر بين البلدين في دعم القضايا العادلة، كما هو الشأن بالنسبة للقضية الصحراوية.

وفيما يخص التعاون الاقتصادي، ركز بوغالي على أهمية رفع التبادلات التجارية مع كينيا.

ودعا إلى تعزيز حركة الاستثمار في مجالات الطاقة والفلاحة ومجالات أخرى تكريسا لتعليمات رئيس الجمهورية. الذي يحرص على أن تكون سنة 2023 سنة اقتصادية بامتياز.

ومن جانبه، أشاد ويتانغولا بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تجمع البلدين الذين يعتبران من أهم بلدان القارة.

وأوضح أن ذلك يدعو إلى تعزيز الجهود في شتى المجالات خاصة فيما يتعلق بالأمن.

موضحا أن ذلك لن يتحقق الا بتعزيز التعاون واتخاذ قرارات مشتركة لبلوغ المستوى المطلوب.

وعلى صعيد آخر، تطرق ويتانغولا إلى سبل الاستفادة من الخبرة الجزائرية في مجالات انتاج المواد الصيدلانية، الصحة وتكنولوجيات الطاقة. وأبدى رغبة بلاده في تخصيص منح دراسية لفائدة الطلبة الكينيين.

وبعدما قدم ويتانغولا لبوغالي دعوة لزيارة جمهورية كينيا. حيث أكد المسؤولان أن هذه الزيارة ستكون لبنة جديدة في صرح العلاقات الثنائية. ودفعا إضافيا لما يحقق مصالح الشعبين والبلدين.