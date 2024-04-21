بوغالي يتحادث مع رئيس مجلس الشورى العماني

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني, ابراهيم بوغالي, والوفد المرافق له, اليوم الأحد بمقر مجلس الشورى العماني, من قبل رئيس مجلس الشورى, الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي, حيث تحادث الطرفان عن عمق وعراقة العلاقات الثنائية التي تجمع الشعبين والبلدين, حسب ما أفاد به بيان للمجلس.

وخلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور سفير الجزائر لدى سلطنة عمان, محمد علي بوغازي, “قدم بوغالي خالص التعازي للسلطنة إثر وقوع ضحايا جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرا, قبل أن يستهل المحادثات بإبراز عمق وعراقة العلاقات الثنائية التي تجمع الشعبين والبلدين”.

وفي هذا السياق, أكد رئيس المجلس أن العلاقات بين الجزائر وسلطنة عمان “لابد أن ترقى لمستوى متانة العلاقات السياسية التي تجمع قيادتي البلدين”, داعيا في نفس الوقت, إلى “ضرورة تعزيز التبادل التجاري والثقافي والأكاديمي وتشجيع رجال الأعمال على الاستثمار في البلدين بالنظر إلى ما يزخران به من مقومات اقتصادية هامة”.

وعلى الصعيد البرلماني –يضيف المصدر ذاته–أوضح بوغالي “أهمية الجهود البرلمانية في مرافقة الدبلوماسية الرسمية, كما ركز على الدور الذي يمكن أن تلعبه في تبادل الخبرات والتجارب وتنسيق المواقف بين البلدين في المحافل الدولية”.

وبالمناسبة, دعا رئيس المجلس مجموعتي الصداقة الجزائرية والعمانية إلى “تكثيف مسارات الحوار والتشاور”, مشيدا بـ”التطور الكبير الذي شهدته العلاقة بين مجلسي البلدين خلال العهدة البرلمانية الحالية”.

وبخصوص الوضع الدولي, جدد رئيس المجلس “ثبات الموقف الجزائري تجاه القضايا العادلة في العالم وعلى رأسها القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مركزية”, مؤكدا أن “الجزائر ستدافع عنها في مختلف المحافل الإقليمية والدولية إلى أن يستعيد الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة, كما ثمن تطابق الرؤى بين البلدين وتقاسمهما نفس المبادئ والمواقف إزاء عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك”.

بدوره, اعتبر الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي العلاقات بين الجزائر وسلطنة عمان “تاريخية ووطيدة, وأكد الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العمانية لتعزيز التعاون وتطويره ليشمل مختلف المجالات لاسيما الجانب الاقتصادي الذي يعتبر أولوية بالنسبة للجانبين”.

وبذات المناسبة, أشاد رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان بـ”ارتفاع مستوى تبادل الاستثمارات”, معبرا عن “أمله في تعزيزه أكثر بالنظر للفرص الواعدة في البلدين”.

وأضاف البيان ذاته, أن الشيخ خالد بن هلال بن ناصر المعولي, شدد على “الدور الذي يجب أن تلعبه البرلمانات لخدمة القضية الفلسطينية”, مشيرا إلى أن الوضع في فلسطين “يحظى باهتمام خاص, كما دعا إلى بذل المزيد من الجهود وتكثيف الحوار والتشاور في هذا الإطار”.

وعقب اللقاء, قام بوغالي والوفد المرافق له بجولة في مقر مجلس الشورى, أين طاف بمختلف القاعات والمرافق على غرار قاعة الجلسات, المكتبة وبعض القاعات.

وفي ختام الزيارة “أدلى بوغالي بتصريح للصحافة المحلية استعرض فيه أهم المحاور التي تم التطرق إليها خلال لقائه بالسيد رئيس مجلس الشورى لسلطنة عمان”, وبعدها “قام الوفد بزيارة جامع السلطان قابوس الأكبر ودار الأوبرا السلطانية أين طاف بمختلف المرافق وتلقى شروحات حول هذين الصرحين الهامين في سلطنة عمان”.