بوغالي يتحادث مع رئيس مجلس نواب نيجيريا

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الإثنين، رئيس مجلس نواب جمهورية نيجيريا الفيدرالية، تاج الدين عباس، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد برلماني هام.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، أكد رئيس المجلس متانة العلاقات التي تجمع الجزائر ونيجيريا. موضحا أن البلدين تربطهما علاقات سياسية واستراتيجية قوية.

كما شدّد على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والبرلماني بما يسمح للشعبين بالاستفادة المشتركة منه.

وأضاف بوغالي أن مجلسي الجزائر ونيجيريا مدعوان إلى تفعيل دور مجموعتي الصداقة البرلمانية وتكثيف الزيارات المتبادلة.

وأردف مؤكدًا بأن المجلس الشعبي الوطني يبقى منفتحًا على كل الاقتراحات التي من شأنها تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وبالمناسبة، استعرض بوغالي عددا من الملفات المطروحة على الساحة القارية.

وأكد بأن الجزائر تسعى دومًا إلى إيجاد حلول سلمية داخلية للأزمات السياسية، بعيدًا عن أي تدخلات أجنبية.

ومن جهته، عبّر رئيس مجلس نواب نيجيريا، عن شكره الجزيل لحسن الاستقبال والضيافة. مثمنًا الدعوة التي مكنته من زيارة الجزائر والمجلس الشعبي الوطني.

كما أشاد الضيف بجهود بوغالي في تسيير المجلس الشعبي الوطني. وأبدى اهتمامه الشخصي بطريقة إدارة الشؤون البرلمانية في الجزائر.

وعقب ذلك، قدم تاج الدين عباس لمحة عن تركيبة مجلس نواب نيجيريا والمشاريع المستقبلية لبلاده.

مؤكدًا ضرورة الحفاظ على هذا التبادل والتفاعل بين برلماني البلدين. وذلك قبل أن يوجه دعوة إلى بوغالي للقيام بزيارة رسمية إلى نيجيريا في المستقبل القريب.

وأضاف رئيس مجلس نواب نيجيريا، أنه يحمل كل الإرادة لتطوير العلاقات الثنائية.

وانتهز السانحة، ليشيد بـحرص رئيس الجمهورية، على توطيد أواصر التعاون بين البلدين.

وأضاف بأن الجزائر تُعد شريكًا استراتيجيًا مهمًا لبلاده، خصوصًا في مجال مكافحة الإرهاب. وأعرب عن حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات الجزائرية في هذا الميدان.

وعقب اللقاء، قام تاج الدين عباس بزيارة إلى قاعة الجلسات رفقة إبراهيم بوغالي. حيث تلقى شروحات وافية حول سير الجلسات وأشغال المجلس الشعبي الوطني بشكل عام.