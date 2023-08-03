بوغالي يتحادث مع سفير جمهورية البيرو بالجزائر

إستقبل إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، سفير جمهورية البيرو لدى الجزائر خورخي وورست.

أعرب رئيس المجلس، في مستهل هذا اللقاء، عن ارتياحه للعلاقات الثنائية المبنية على التفاهم والتضامن، ودعا إلى ضرورة انعاشها لا سيما على المستويين الاقتصادي والتجاري. كما أكد بوغالي أن سنة 2023 ستكون سنة بعث العلاقات مع برلمانات أمريكا اللاتينية. وبالأخص تلك التي تتقاسم مع الجزائر قيم الدفاع عن القضايا العادلة. مضيفا أن البرلمان الجزائري يتطلع الى تعزيز علاقاته مع نظيره البيروفي في هذا الإطار.

وتابع بوغالي موضحا أن مجموعتي الصداقة بإمكانهما إعطاء الدفع اللازم لمسار التشاور بين البلدين المدعوين. لمزيد من التنسيق في المحافل الكبرى على غرار الاتحاد البرلماني الدولي والشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز.

كما ذكر رئيس المجلس بأن الجزائر ستظل وفية لمبادئها القائمة على المقاربات السلمية لحل النزاعات ونبذ العنف والتدخلات الخارجية في شؤون الدول. إلى جانب حرصها على الدفاع عن القضايا العادية. كما هو الشأن بالنسبة للقضيتين الفلسطينية والصحراوية.

من جهته، أكد سعادة السفير أنه يؤمن بأن القوة الشعبية من شأنها أن تكون أبرز عوامل نجاح علاقات التعاون بين الدول. معبرا عن ارتياحه للقاء إبراهيم بوغالي باعتباره رئيسا لمؤسسة تمثل الشعب.

وأكد السفير بأنه سيعمل أيضا لإضفاء السلاسة المطلوبة على العلاقات البرلمانية بين البيرو والجزائر. مؤكدا حرصه على وضع قناة تواصل بين النظراء من برلماني البلدين فور استكمال عملية تجديد مكتب الكونغرس البيروفي.

وعبر السفير عن مشاطرته فكرة ضرورة تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية باعتبارها مكملة للعمل الجاري من أجل توطيد صرح العلاقات الثنائية وبناء تعاون مثمر على شتى الأصعدة.