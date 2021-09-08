بوغالي يترأس إجتماعا تشاوريا حول تدابير مناقشة مخطط عمل الحكومة

عقد ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء،اجتماعا تشاوريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية الست الممثلة في المجلس.

وتم التطرّق في هذا الاجتماع إلى التدابير المتعلقة بجلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة، حيث شدد بوغالي على ضرورة التقيد بقواعد البروتكول الصحي. وأعرب عن ثقته بأن النواب سيولون مخطط عمل الحكومة العناية، وسيناقشونه بما يتوافق مع المسعى العام لبناء الجزائر الجديدة.

كما تم التشاور خلال هذا الإجتماع حول مسألة تمثيل المجلس الشعبي الوطني في الهيئات البرلمانية الدولية التي يتمتع بالعضوية الدائمة فيها. وتم الاتفاق على توزيع المقاعد في هذه الهيئات للمجموعات البرلمانية بأساس التمثيل النسبي، عملا بالمادة 70 من النظام الداخلي.

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