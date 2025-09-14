بوغالي يترأس اجتماعا تحضيريا مع رؤساء المجموعات البرلمانية

ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي هذا الأحد اجتماعا مع رؤساء المجموعات البرلمانية. خُصص لمناقشة الترتيبات المتعلقة بافتتاح الدورة العادية للبرلمان. المقررة ليوم غد الإثنين.

وحسبما أفاد به بيان للمجلس، فقد شدّد بوغالي على أهمية إنجاح افتتاح الدورة البرلمانية. بما يعكس صورة إيجابية عن المؤسسة التشريعية ويترجم الإرادة السياسية الرامية إلى تعزيز الأداء البرلماني وتكريس دوره الرقابي والتشريعي.

كما تم التطرق أيضا إلى جدول الأعمال الأولي للدورة، حيث أكّد رئيس المجلس الشعبي الوطني على ضرورة تنسيق الجهود بين مختلف المجموعات البرلمانية لضمان انطلاقة فعالة لأشغال المجلس. مبرزا روح المسؤولية التي يتحلى بها النواب في معالجة القضايا المطروحة على الساحة الوطنية.

وفي ختام الإجتماع، نوّه بوغالي بالتعاون القائم بين هياكل المجلس. مثمّنا دور المجموعات البرلمانية في “تدعيم الحوار والتشاور، من أجل خدمة المصلحة العليا للوطن”.