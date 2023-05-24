بوغالي يترأس اجتماعا تنسيقيا للتباحث في سبل تطوير الأداء البرلماني

ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، اجتماعا تنسيقيا مع رؤساء المجموعة البرلمانية.

وحسب بيان المجلس، فلقد خصص هذا الاجتماع للتباحث في سبل تطوير الأداء البرلماني، بعد مضي عامين من هذه العهدة.

والتي عرفت نشاطا مكثفا وذلك تماشيا مع سياسة الدولة والتي تضمنها برنامج رئيس الجمهورية.

وشكل الاجتماع فرصة لتثمين الإيجابيات المحققة سواء على المستوى التشريعي أو على مستوى الدبلوماسية البرلمانية.

أو على مستوى النشاطات المختلفة من بعثات استعلامية وأيام برلمانية وتكوينية ودراسية.

وبعدما شكر بوغالي رؤساء المجموعات على جهدهم المبذول في الرقي بالأداء النيابي.

كما سنحت الفرصة للحديث عن ضرورة إيجاد مزيد من الصيغ الكفيلة بتحسين صورة المجلس لاسيما في ظل ما يزخر به من طاقات وكفاءات وكذا الحث على تدارك بعض النقائص وتصحيحها مستقبلا.

من جهتهم ثمن رؤساء المجموعات البرلمانية هذه الاجتماعات التنسيقية التي باتت تقليدا حسنا ينم عن نظرة صائبة تسعى لإشراك الجميع في تحمل المسؤولية خلال العهدة البرلمانية وقدموا جملة من الاقتراحات صبت كلها في خانة المضي نحو أداء برلماني بمستويات أفضل.

وبالمناسبة تطرق رئيس المجلس إلى موضوع مراجعة النظام الداخلي وتكييفه مع التعديلات التي أدرجها دستور 2020.

وقد حرص في هذا السياق على مراعاة النظرة الجديدة الرامية إلى الرشادة والحوكمة وحسن تسيير واستغلال الإمكانيات المتاحة بما يحقق المزيد من التحكم في الموارد المالية والبشرية للمجلس .