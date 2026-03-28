بوغالي يترأس اجتماعا لمكتب المجلس الشعبي الوطني

ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم السبت، اجتماعا لمكتب المجلس، خصص لعرض و معالجة ملفات ذات طابع إداري، مع ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس.

وحسب ما أورده بيان للمجلس، خصص هذا الاجتماع، لدراسة جملة من القضايا المدرجة في جدول الأعمال. حيث تم عرض ومعالجة ملفات ذات طابع إداري تتعلق بالسير الحسن لعمل المجلس.

وأخذ المكتب علما باستقالة نائبين من حزبهما السياسي,، واعتبارهما نائبين غير منتميين. وذلك وفقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.

كما تطرق الاجتماع إلى ضبط الجدول الزمني لأشغال المجلس الشعبي الوطني. بما يضمن تنظيم العمل التشريعي ومواصلة دراسة النصوص القانونية المعروضة على المجلس في أفضل الظروف.

وفي الختام، أسدى بوغالي توجيهات بضرورة مواصلة العمل بروح المسؤولية والانضباط. بما يعزز أداء المؤسسة التشريعية ويستجيب لمتطلبات المرحلة.