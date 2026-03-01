بوغالي يترأس اجتماعًا لمكتب المجلس

ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأحد، اجتماعًا لمكتب المجلس.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، تم خلال هذا الاجتماع، دراسة التعديلات المقترحة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.

وكذا دراسة الملاحظات الكتابية المقدمة حول النص المصوَّت عليه، المعدّل والمتمّم للقانون رقم 84-09. المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير 1984، والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد.

كما تضمن جدول الأعمال، تقديم عروض عدد من مقترحات القوانين، إلى جانب النظر في الأسئلة الكتابية المودعة لدى المكتب. قصد إرسال ما يستوفي منها الشروط القانونية إلى الحكومة.