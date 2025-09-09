بوغالي يترأس الدورة الـ39 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة

ترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس الاتحاد البرلماني العربي، إبراهيم بوغالي، بالقاهرة (مصر)، الدورة 39 للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني التي انطلقت أشغالها اليوم الثلاثاء.

أوضح بيان للمجلس، اليوم الثلاثاء، أن جدول أعمال هذه الدورة. يتضمن تقرير الأمانة العامة لنشاط الاتحاد البرلماني العربي من الدورة الـ 38 للجنة التنفيذية إلى غاية انعقاد الدورة الـ 39 للجنة. تقرير اللجنة المالية المؤقتة المكلفة بدراسة الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء بخصوص الإعفاء من الديون.

ويشمل جدول الأشغال، تقارير اللجنة الدبلوماسية البرلمانية المؤقتة الخاصة بتعديلات اللائحة الداخلية للمجموعة العربية داخل الاتحاد البرلماني الدولي. تعديلات اللائحة التنظيمية لجائزة التميز البرلماني العربي، المقترح المقدم من دولة قطر الشقيقة بشأن تعديل آلية التصويت على البند الطارئ. خلال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، فضلا عن النظام الداخلي للاتحاد البرلماني العربي.

وكان إبراهيم بوغالي، قد حلّ مساء يوم الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة، لترؤس أشغال هذا الاجتماع، الذي يأتي “في إطار تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك. وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات الراهنة، فضلا عن مناقشة القضايا المطروحة على الساحة العربية والدولية.بما يرسخ دور البرلمانات في الدفاع عن قضايا الأمة وخدمة تطلعات شعوبها”.