بوغالي يترأس المؤتمر الـ7 للبرلمان العربي اليوم

يترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، إبراهيم بوغالي، اليوم السبت، بالقاهرة، المؤتمر السابع المشترك بين البرلمان العربي والاتحاد البرلماني العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، حل بوغالي أمس الجمعة بالعاصمة المصرية، أين تم إستقباله من طرف رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي.

ويعقد المؤتمر بمقر الجامعة العربية، ويشهد اعتماد مشروع وثيقة برلمانية عربية موحدة، تحت عنوان: “وثيقة برلمانية عربية. لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه. ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة مخططات تصفية القضية الفلسطينية”.