بوغالي يترأس في القاهرة المؤتمر السابع للبرلمان العربي

حلّ، إبراهيم بوغالي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي ورئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الجمعة، بالقاهرة.

وذلك ليترأس المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، المقرر غدا السبت بمقر جامعة الدول العربية.

وحسب بيان المجلس، كان في استقبال بوغالي، لدى وصوله الى القاهرة، رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي.

كما حضر استقبال بوغالي، النائب الأول لرئيس البرلمان العربي وعضو مجلس الأمة الجزائري، فؤاد سبوتة. وعضو البرلمان العربي، النائب يوسف رحمانية، سفير الجزائر بمصر، سفيان براح، الأمين العام للبرلمان العربي، كامل شعراوي، وكذا الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، أحمد باعبود.

وأكد البيان أن الهدف من هذا المؤتمر هو اعتماد “الوثيقة البرلمانية العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه. ورفض مخططات التهجير والضم ومواجهة محاولات تصفية القضية الفلسطينية”.